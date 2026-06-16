La pasión mundialista volverá a encenderse este lunes 22 con el segundo partido de la Selección Argentina, en este caso, frente a Austria. GRUPO HUARPE preparó una cobertura especial para acompañar a los sanjuaninos en la previa de un partido clave de la Scalonate buscando la .

Desde las 12 del mediodía comenzará "La Previa Mundialista de HUARPE", un programa especialmente diseñado para vivir la antesala de cada presentación de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026. La transmisión podrá seguirse por HUARPE TV, en el canal 19.2 de la Televisión Digital Abierta (TDA), a través de Kick y también por la web de DIARIO HUARPE.

La propuesta reunirá información, análisis, entretenimiento y la posibilidad de que los televidentes participen en vivo con importantes premios. La conducción estará a cargo de Mauricio Laciar, Alejandro López y Juli Leiva, quienes acompañarán durante dos horas a la audiencia en la cuenta regresiva para el encuentro entre Argentina y Argelia.

Además, la cobertura contará con un ingrediente especial: la presencia exclusiva de Ana Paula Zabala desde Estados Unidos. La enviada especial de GRUPO HUARPE aportará toda la información de primera mano desde el escenario mundialista, con móviles, testimonios y el color de una competencia que concentra la atención de millones de fanáticos en todo el planeta.

Durante el programa habrá juegos, desafíos y sorteos para los espectadores que sigan la transmisión. Entre los premios destacados se encuentra un viaje para dos personas a Las Leñas, además de parlantes JBL, gorras, remeras, termos oficiales, mates, sets de cuchillos, kits de hincha, combos de bebidas, vouchers para hamburguesas y una picada.

Quienes quieran participar deberán ingresar a las redes sociales de HUARPE y dejar su número de teléfono en el posteo correspondiente. También podrán comunicarse vía WhatsApp al 2644171517 para sumarse a los sorteos y actividades previstas para la noche. La producción los contactará.

La Previa Mundialista de HUARPE será mucho más que una antesala futbolera. Será un espacio de encuentro para compartir la ilusión de todo un país que vuelve a soñar con la Selección Argentina en una nueva Copa del Mundo.

Dato

La cita es este martes desde las 12 del mediodía de este lunes 22, con una propuesta multiplataforma que combinará información, entretenimiento y la posibilidad de ganar importantes premios, en la antesala del estreno de la Scaloneta en el Mundial 2026.