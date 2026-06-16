La Selección Argentina vuelve a jugar un partido decisivo en el Mundial 2026 y GRUPO HUARPE prepara una nueva edición de La Previa Mundialista para acompañar a los sanjuaninos en la antesala del duelo frente a Suiza, por los cuartos de final. Desde las 20 horas.

Con la conducción de Ana Paula Zabala, Mauricio Laciar y Julieta Leiva, el programa combinará información, análisis, entretenimiento y participación de la audiencia durante la cuenta regresiva para un encuentro que puede depositar a la Scaloneta entre los cuatro mejores del mundo.

La transmisión podrá seguirse a través de HUARPE TV, por el canal 19.2 de la Televisión Digital Abierta (TDA), mediante la plataforma Kick y también desde la web de DIARIO HUARPE.

La cobertura contará además con toda la información vinculada al partido, el análisis previo y el color de los hinchas en una jornada que vuelve a paralizar al país alrededor de la Selección Argentina.

Durante el programa habrá juegos, desafíos y sorteos para quienes sigan la transmisión. La propuesta mantiene el espíritu que acompañó las anteriores presentaciones de la Albiceleste durante la Copa del Mundo: vivir cada partido desde mucho antes del pitazo inicial.

La Previa Mundialista de HUARPE será nuevamente un punto de encuentro para compartir la expectativa, los nervios y la ilusión de los hinchas antes de un nuevo desafío para el equipo de Lionel Scaloni.

Argentina llega al cruce luego de superar 3-2 a Egipto en los octavos de final, en una remontada que se definió sobre el cierre. Ahora, frente a Suiza, buscará conseguir el boleto a las semifinales y dar un paso más en la defensa del título mundial.

Dato

La previa de Argentina vs Suiza se podrá seguir por HUARPE TV 19.2 TDA, Kick y DIARIO HUARPE, con la conducción de Ana Paula Zabala, Mauricio Laciar y Julieta Leiva.