La primera compra de La Anónima en San Juan fue un televisor y tuvo una historia especial

La apertura de La Anónima en San Juan dejó una imagen simbólica para el inicio de las operaciones de la cadena en la provincia. La primera compra registrada en el local tuvo como protagonista a una clienta habitual del histórico supermercado, quien se llevó un televisor para su hogar.

La mujer llegó al establecimiento alrededor de las 8.30 de la mañana, antes de que comenzara la actividad comercial, y aguardó junto a otros clientes la apertura de las puertas. Una vez habilitado el ingreso, concretó la primera operación de venta de la jornada.

Consultada sobre su elección, explicó que decidió comprar un televisor destinado a su dormitorio. “He decidido solita”, respondió entre risas cuando le preguntaron si alguien le había sugerido la compra.

La clienta también contó que era una visitante frecuente del antiguo local de Libertad y destacó los cambios observados tras la transformación en La Anónima. “Es un cambio hermoso”, afirmó.

Además, reveló un vínculo especial con el establecimiento. Su hija forma parte del personal desde hace 26 años y continuó trabajando en el lugar tras el cambio de firma. “La traigo porque como no sabe manejar, la traigo y a veces la llevo”, comentó.

La continuidad laboral de los trabajadores fue uno de los aspectos destacados durante la inauguración de La Anónima en San Juan. La empresa confirmó que los empleados que pertenecían a Libertad fueron incorporados a la nueva estructura operativa.

Mientras los primeros clientes recorrían las góndolas y descubrían la nueva propuesta comercial, la historia de la primera compradora se convirtió en una de las anécdotas de la jornada inaugural, marcada por una importante concurrencia y la expectativa que generó la llegada de la cadena a la provincia.

Con un televisor como primera venta oficial y una clienta vinculada desde hace décadas al establecimiento a través de su familia, la apertura sumó una historia particular al comienzo de una nueva etapa comercial en San Juan.