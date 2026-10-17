La primera foto de Lourdes Sánchez y el hombre con el que engañó al Chato

A dos semanas de confirmarse la separación de Lourdes Sánchez y Pablo El Chato Prada tras 16 años de relación, la bailarina volvió a ser noticia por su vida sentimental. El final de su etapa con el famoso productor televisivo generó fuertes versiones que la vincularon de inmediato con un joven correntino de 27 años llamado Francisco Liotta Hernández.

Estas sospechas sumaron una prueba definitiva al difundirse un registro nocturno grabado en la provincia natal de la artista. El encargado de mostrar el material fue el periodista Juan Etchegoyen durante el ciclo del que forma parte en Infobae, donde se observa a la funcionaria de cultura caminando de espaldas junto a su acompañante.

La incipiente pareja fue registrada por un vecino del lugar mientras realizaba actividad física durante el anochecer en la costanera correntina bajo la luz pública. Aunque no iban tomados de la mano, se mostraron relajados a la par vistiendo ropa deportiva, ella con campera blanca abullonada y él con remera roja y pantalones negros.

Esta caminata compartida al aire libre representa un paso muy firme por parte de ambos, considerando que hasta ahora intentaban mantener un perfil bajo para evitar miradas tras la sonada ruptura. La aparición ocurre días después de que el propio joven indicara que hablaría públicamente solo cuando lo creyera conveniente, en coincidencia con los dichos de la bailarina sobre su momento actual.