La primera foto de Mirtha Legrand en su casa tras la internación que sufrió

Mirtha Legrand se mostró nuevamente de manera pública después de recibir el alta médica del Sanatorio Mater Dei en la celebración del Día de la Madre. La estrella de la televisión argentina causó una enorme repercusión en sus redes sociales oficiales al subir una postal rodeada por sus seres queridos en un festejo cargado de amor.

Durante este período delicado de salud, la diva Mirtha Legrand permaneció dieciocho días internada debido a un cuadro de neumopatía en la reconocida clínica porteña. El proceso incluyó una internación previa iniciada el 18 de septiembre, hasta que el pasado martes 6 de octubre la institución médica confirmó de forma oficial que la paciente se retiraba hacia su domicilio.

Acompañada en la imagen por Marcela Tinayre, sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi, sus bisnietos Silvestre Valenzuela y Ámbar de Benedictis, además de su colaboradora Silvana, Mirtha Legrand compartió un mensaje concreto que decía "¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!". La publicación cosechó más de 6000 interacciones digitales en apenas treinta minutos de difusión.

En la previa del festejo, la conductora Juana Viale brindó detalles sobre la evolución de su abuela durante el programa emitido por El Trece. Al ser consultada sobre la salud de la diva por el periodista Marcelo Bonelli, la nieta de la estrella aseguró que "Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene. Nos está mirando."