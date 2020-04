La primera paciente con coronavirus de San Juan ya se recuperó y le darán el alta

La jefa de Epidemiología Mónica Jofré informó este lunes que los 2 PCR que le hicieron a la primera paciente sanjuanina con coronavirus le dieron negativo, lo que significa que se recuperó y ahora está en condiciones de darles el alta médico.

Se trata de la paciente de 29 años que llegó el 19 de marzo desde España. La misma fue sometida a un control el pasado viernes y sábado y ambos resultados fueron favorables, a diferencia del que le realizaron a los 14 días desde que experimentó los síntomas del virus.

Jofré dijo que solo queda un solo caso positivo en la provincia y corresponde a la sanjuanina que regresó desde Brasil el 20 de marzo, quien comenzó con síntomas intestinales y quedó internada en una clínica privada.

Indicó que tanto a ella como al marido le dieron el alta médica y los trasladaron hasta sus casas. Ambos fueron sometidos al primer PCR y les dio negativo, ahora Salud Pública espera el segundo estudio porque de repetir el resultado, en San Juan no quedarían casos positivos.

La funcionaria contó que desde el parte sanitario de ayer en la tarde que indicaba que en San Juan no había casos sospechosos, en estas últimas horas se agregaron 8 fichas que están siendo analizadas en el laboratorio del Hospital Guillermo Rawson.

Sobre casos sospechosos en profesionales de la salud, Jofré dijo que tuvieron algunos pero en los que vinieron desde Buenos Aires, otros fueron sanjuaninos sin antecedente de viajes, pero al analizarlos todos dieron negativo para coronavirus.

Todas las personas que ingresan a San Juan por el Control San Carlos se los examina y se le toma la temperatura, además se les indica a qué hotel tiene que ir: “pasan 14 días en hoteles y otros 7 en aislamiento en su casa que es de 21 días en los que van a ser controlados”, aclaró.

Este lunes comenzó en la provincia la cuarentena administrada, esto indica que algunas actividades se sumaron a las excepciones del asilamiento. Al respecto, Jofré pidió responsabilidad para transitar en la vía pública usando el tapabocas, algo que se transformó en obligatorio por un decreto del gobernador.

“Me preocupan las salidas de gente que no lo necesita, las juntadas, visitas, festejos porque puertas para adentro no sé si usan el tapaboca, no sé si mantienen el aislamiento”, dijo.