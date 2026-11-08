La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, llegará a las Islas Malvinas este domingo 8 de noviembre para realizar una visita oficial que se extenderá hasta el día 20. La integrante de la familia real británica estará acompañada por su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, y desarrollará una agenda de encuentros y recorridas por el archipiélago.

El viaje se producirá en una semana especialmente sensible para la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Su llegada coincidirá con las audiencias del 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo.

El reclamo argentino por el proyecto petrolero

En esa instancia, el Gobierno argentino buscará obtener medidas provisionales para frenar el avance del proyecto de explotación petrolera Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas. La iniciativa es cuestionada por Argentina, que considera ilegales las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente en una zona sometida a una disputa de soberanía.

La delegación nacional solicitará que se impida al Reino Unido autorizar el avance del proyecto y que se proteja el medio marino mientras continúa la controversia. Las audiencias no resolverán la soberanía de las islas, sino que analizarán si corresponde adoptar medidas provisionales.

La agenda de la princesa británica

Durante su estadía, Ana tiene previsto reunirse con habitantes de las islas y visitar el faro de cabo Pembroke, la residencia Tussac House y el Complejo Deportivo Nacional. También participará de una recepción en Government House, sede de la gobernación británica en Puerto Argentino.

La segunda parte del viaje estará dedicada a las Georgias del Sur, donde conocerá tareas de conservación ambiental y mantendrá encuentros con representantes de organismos científicos y del gobierno del territorio.