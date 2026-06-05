La investigación por la muerte de Carlos "Indio" Solari avanzó este viernes con una hipótesis que tomó fuerza con el correr de las horas: un accidente doméstico en la pileta climatizada de su vivienda de Parque Leloir.

El Histórico líder de Los Redondos fue hallado sin vida cerca de las 8.30 por una de las personas encargadas de sus cuidados. Desde ese momento, la Fiscalía de Morón activó el protocolo correspondiente para determinar las circunstancias del fallecimiento y ordenó una serie de pericias en la propiedad.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo presentaba un hematoma en la cabeza. Ese dato llevó a los investigadores a considerar que el músico podría haberse resbalado, golpeado y caído al agua durante la madrugada.

De acuerdo con las primeras estimaciones, el hecho habría ocurrido dentro de las seis horas previas al hallazgo. Hasta el momento, los pesquisas no encontraron indicios de participación de terceras personas y tampoco existen sospechas sobre quienes integraban el círculo de asistencia y cuidados del artista.

Mientras la Policía Científica trabajaba en el lugar, la autopsia fue programada para esta tarde con el objetivo de confirmar oficialmente la causa de muerte.

Las tareas periciales se desarrollaron bajo estrictas medidas de control. Todas las personas que ingresaron a la vivienda debieron dejar sus teléfonos celulares resguardados antes de comenzar los procedimientos. Sin embargo, un episodio inesperado rompió el silencio que predominaba en la casa.

Según relataron fuentes con acceso a las actuaciones, el celular de una persona que llegó después comenzó a sonar en medio de las pericias. El ringtone elegido era "Tarea fina", una de las canciones más reconocidas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El momento sorprendió a quienes se encontraban trabajando en la escena.

La hipótesis del accidente también se vincula con una rutina que Solari mantenía desde hacía años. Afectado por el mal de Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que hizo pública en 2015, utilizaba con frecuencia la pileta climatizada de su casa para aliviar dolores y mejorar su bienestar físico.

Con el avance de la investigación, también comenzó a definirse la despedida del músico. La familia analiza la modalidad del homenaje y, aunque inicialmente se habló de una ceremonia íntima, no se descarta una instancia más amplia debido a la magnitud de su convocatoria.

Durante toda la jornada, cientos de seguidores se acercaron a las inmediaciones de la vivienda ubicada en una zona de quintas y calles de tierra de Parque Leloir. En el operativo participaron efectivos policiales, agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y personal de tránsito del municipio de Ituzaingó para controlar la circulación en el sector.

Los resultados de la autopsia serán determinantes para confirmar si la muerte del histórico líder de Los Redondos fue consecuencia de una caída accidental en la pileta de su residencia.