La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Lionel Scaloni adelantó que realizará modificaciones respecto del equipo que perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y analiza distintas alternativas para cerrar el año.

Entre las novedades que se perfilan aparece el regreso de Emiliano Martínez al arco, mientras que Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez podrían mantener su lugar en el equipo. Una de las variantes que genera expectativa es la posible ubicación de Nico Paz, quien podría pasar de la línea ofensiva al mediocampo.

Los cambios que analiza Scaloni

En el encuentro ante Uruguay, Nico Paz jugó en el tridente de ataque junto a Julián Álvarez y Thiago Almada. Para el duelo en Córdoba, el futbolista podría ocupar una posición más retrasada, en el lugar que tuvo Exequiel Palacios, y abrir un espacio en ataque para Gianluca Prestianni.

Matías Soulé y Franco Mastantuono también aparecen como alternativas para completar el frente ofensivo. En los laterales, Agustín Giay podría ingresar por Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega son opciones para el sector izquierdo.

En el centro de la defensa, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez aparecen entre los posibles titulares. Gerónimo Rulli también podría volver a tener participación, aunque el regreso de Dibu Martínez al arco fue anticipado por el entrenador.

La probable formación argentina

De acuerdo con las variantes que se manejan en la previa, la posible formación sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. El equipo será dirigido por Lionel Scaloni.

El encuentro ante Costa Rica será una nueva prueba para el cuerpo técnico, que busca evaluar alternativas y darle continuidad a los futbolistas que forman parte de esta etapa de renovación. El partido se jugará en Córdoba y marcará el último amistoso del seleccionado argentino en el año.