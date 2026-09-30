La Selección Argentina volverá a salir a la cancha este miércoles 30 de septiembre, cuando enfrente a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Para el amistoso, Lionel Scaloni prepara una formación con varias modificaciones y una novedad fuerte en ataque: Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirían la delantera.

El entrenador todavía no confirmó oficialmente el once, aunque los últimos entrenamientos dejaron algunas pistas. En el mediocampo, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister aparecen como opciones para integrar la zona central, mientras que Valentín Barco podría ocupar una posición más adelantada.

Una de las principales dudas está en el sector ofensivo del mediocampo. Nicolás Paz y Franco Mastantuono compiten por un lugar entre los titulares, mientras que Scaloni ya confirmó que Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen chances de jugar juntos desde el arranque.

La probable formación de Argentina

De acuerdo con los últimos ensayos, la Selección Argentina podría formar con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Franco Mastantuono o Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El encuentro ante Bolivia será el primero de tres amistosos que disputará la Albiceleste en esta ventana internacional. Luego enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21, en el Monumental, y cerrará ante Benín el martes 6 a las 20, nuevamente en River.