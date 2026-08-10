La producción minera argentina creció 11,4% en junio respecto al mismo mes de 2025, según el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) que publica el Indec. El acumulado del primer semestre de 2026 presenta un aumento de 8,4% en comparación con igual período del año anterior.

El informe, correspondiente a junio de 2026, muestra que la serie desestacionalizada registró una suba de 1,7% respecto al mes anterior, mientras que la serie tendencia-ciclo aumentó 0,8%. Estos datos indican que el crecimiento del sector no responde a factores estacionales, sino a una tendencia de fondo sostenida.

Litio y sal, los grandes impulsores

El crecimiento del sector está liderado por los minerales no metalíferos, que incluyen litio, sal y arenas para fracking, entre otros. Este rubro creció 46,8% interanual y es el principal motor del IPI minero general.

La producción de litio creció 59,1% en junio, con 11.987 toneladas beneficiadas en el mes. Este mineral estratégico, clave para la transición energética y la fabricación de baterías, acumula un crecimiento de 49,4% en el primer semestre del año.

La extracción de sal, por su parte, registró un incremento del 124,7% interanual, con una incidencia de 38,1 puntos en el índice general. Dentro de este rubro, la salmuera o solución saturada de sal creció 128,8%, consolidando a la sal como el mineral que más creció en el período.

Petróleo y gas: Vaca Muerta como motor

El petróleo crudo también mostró un desempeño positivo, con un crecimiento de 16,3% interanual. El petróleo no convencional creció 32,2%, mientras que el convencional cayó 9%. La producción total de petróleo alcanzó los 4.300,7 miles de metros cúbicos en junio.

El gas natural, en tanto, tuvo un incremento más moderado del 0,2% interanual. Sin embargo, el gas no convencional mostró un crecimiento de 6,3%, mientras que el convencional cayó 11,7%.

Minería metalífera: comportamiento mixto

La extracción de minerales metalíferos creció 1,3% interanual. Dentro de este rubro, la plata y el oro mostraron un crecimiento de 7,7%, mientras que el bullón dorado (doré) cayó 17,4%. El resto de los metalíferos, que incluye cobre, plomo, zinc y molibdeno, cayó 29,6%.

Estos datos reflejan un comportamiento heterogéneo dentro del sector metalífero, con algunos minerales en alza y otros en baja.