Comienza el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y una antigua profecía atribuida a Baba Vanga volvió a ganar protagonismo en las redes sociales y despertó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos del fútbol y los seguidores de los fenómenos paranormales. La teoría tomó fuerza en las últimas horas a partir de publicaciones que vinculan una supuesta predicción de la famosa vidente búlgara con la próxima Copa del Mundo.

Según las versiones que circulan en internet, Baba Vanga habría anticipado la aparición de una "nueva luz en el cielo" durante un gran evento deportivo de alcance mundial.

La cercanía del torneo más importante del planeta llevó a miles de usuarios a relacionar inmediatamente esa frase con el Mundial 2026, generando un intenso debate en plataformas como X, Facebook, TikTok e Instagram.

Sin embargo, más allá de la viralización del contenido, no existen registros verificables que permitan confirmar que la vidente haya mencionado específicamente a la Copa del Mundo ni al torneo que comenzará en Norteamérica.

A pesar de ello, la historia volvió a captar la atención pública y se transformó en uno de los temas más comentados en la previa del certamen que reunirá a las mejores selecciones del planeta.

Las teorías detrás de la "nueva luz en el cielo"

La frase atribuida a Baba Vanga dio lugar a múltiples interpretaciones. Algunos usuarios sostienen que podría estar relacionada con un fenómeno astronómico extraordinario, como el paso de un meteorito, el avistamiento de un cometa o incluso algún evento espacial poco frecuente.

Otros fueron más allá y vincularon la predicción con teorías sobre fenómenos inexplicables o acontecimientos que podrían generar impacto global durante la disputa del campeonato.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún informe científico que respalde esas especulaciones. Tampoco se reportaron fenómenos astronómicos extraordinarios previstos para coincidir con el inicio o el desarrollo del Mundial.

Por ese motivo, especialistas en astronomía y en análisis de información viral recomiendan tomar con cautela este tipo de publicaciones que suelen multiplicarse cada vez que se acerca un evento de gran repercusión internacional.

Quién fue Baba Vanga

Baba Vanga fue una vidente y sanadora nacida en 1911 en la región de los Balcanes. Perdió la vista cuando era niña tras un accidente y, con el paso de los años, adquirió notoriedad por sus supuestas capacidades para anticipar acontecimientos futuros.

Su fama creció especialmente en Europa del Este durante la segunda mitad del siglo XX, donde miles de personas acudían a consultarla. Tras su muerte, ocurrida en 1996, su figura trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global.

A lo largo de los años se le atribuyeron predicciones relacionadas con conflictos internacionales, catástrofes naturales, avances tecnológicos y distintos acontecimientos de relevancia mundial.

Sin embargo, investigadores y especialistas sostienen que muchas de las profecías que hoy circulan en internet carecen de documentación original que permita comprobar su autenticidad. En numerosos casos, las frases comenzaron a difundirse décadas después de su fallecimiento y suelen ser reinterpretadas a partir de hechos contemporáneos.

Un fenómeno que se repite antes de grandes eventos

No es la primera vez que una supuesta predicción de Baba Vanga reaparece antes de un acontecimiento de alcance global. Su nombre suele volver a ocupar titulares cada vez que se producen elecciones, crisis internacionales, fenómenos naturales o eventos deportivos masivos.

Ahora, con el Mundial 2026 a punto de comenzar, la historia volvió a instalarse en las redes sociales y alimentó la curiosidad de millones de personas.

Mientras las selecciones ultiman detalles para salir a la cancha, la misteriosa referencia a una "nueva luz en el cielo" sigue generando interrogantes. Por ahora, no hay evidencias que la relacionen con la Copa del Mundo, aunque la viralización demuestra una vez más el enorme interés que siguen despertando las profecías atribuidas a Baba Vanga incluso tres décadas después de su muerte.