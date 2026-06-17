La promesa del Dibu Martínez si llega a ganar su segundo Mundial

La ilusión de los hinchas de Independiente tomó fuerza tras las declaraciones de Damián Albil, quien ocupará el cargo de director deportivo en la agrupación Lista Roja de Luciano Nakis. El ex arquero dio a conocer un pacto privado con Emiliano Martínez que vincula el futuro del jugador con el equipo de Avellaneda. Según Albil, el actual portero de la Selección Argentina le aseguró que regresaría a la institución si lograba el título mundial.

"Me prometió que, si salía campeón del mundo, en algún momento iba a volver", confesó Albil sobre la charla que mantuvo con el futbolista. Esta revelación surge mientras el jugador es el titular indiscutido en el Mundial 2026 y aparece como una opción principal para incorporarse a la Juventus de Italia.

Aunque Martínez realizó su etapa formativa en las categorías inferiores del club, no llegó a tener su estreno oficial en la Primera División antes de partir hacia el Arsenal de Inglaterra. Su carrera incluyó diversos préstamos hasta consolidarse como uno de los mejores del planeta, especialmente tras su actuación en Qatar 2022. La información de Albil no se considera una especulación de mercado, sino una promesa concreta del futbolista.

Sobre el deseo del arquero, Albil manifestó su confianza en que el reencuentro se concrete en el futuro. "Yo creo que va a volver en algún momento, yo creo que es su deseo volver a ponerse la camiseta de Independiente. La verdad que sería muy lindo para todos los que somos hinchas", expresó quien compartió vivencias con el arquero en diálogo con TNT Sports.

El vínculo emocional con el club también fue ratificado por el padre del futbolista, quien mencionó que su hijo pretende regresar para conseguir un título. El arquero superó recientemente una etapa de recuperación física mediante tres turnos de entrenamiento con Tocalli para llegar en condiciones al debut mundialista, tras tomar la decisión clave de no someterse a una cirugía.

Albil concluyó su relato proyectando el impacto de este posible retorno para el fútbol argentino. "Ojalá que se pueda dar en un futuro y que venga a tratar de ganar algo con el club", señaló con la esperanza de que la palabra empeñada se cumpla próximamente.