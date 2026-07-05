La promesa hot que cumplió Karina Jelinek tras el triunfo de Argentina

La Selección Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde en un encuentro que se definió en el tiempo suplementario en Miami. Tras el pase a octavos de final del Mundial 2026, diversas personalidades manifestaron su alegría. Karina Jelinek compartió con su 1.500.000 de seguidores el cumplimiento de una promesa realizada durante el alargue.

La modelo posó frente a un espejo con un corpiño de encaje negro y sostuvo un buzo de rayas marrones y blancas con la imagen de un oso con lentes de sol y un vaso. En su muñeca izquierda llevaba un reloj claro y en su publicación escribió "Cumplido, me saqué el buzo como pidieron porque ganamos".

Otras figuras también reflejaron la tensión del partido. Lizy Tagliani, desde el estadio, grabó un video donde afirmó "Me había olvidado que era tra...va hasta que Cabo Verde me tuvo con los huevos en la garganta. Vamooooo Argentina".

Por su parte, Griselda Siciliani utilizó una camiseta de Maradona como "Mi camiseta de cábala" y publicó los mensajes "Qué manera de sufrir" y "La Scaloneta del amor". En una línea similar, Vanina Escudero posó con sus hijos y expresó "La ilusión intacta!!!! Vamos Argentina, difícilllllll pero a 8vos!!!!!".

El ambiente de euforia incluyó a músicos como Tiago PZK, quien en un video exclamó "¡Vamos, Argentina! Para todos los anti-Argentina la tienen adentro, guacho. ¡Dale!". Duki y Tuli Acosta, quien se mostró con el puño en alto y ojos cerrados, también se sumaron a los festejos virtuales.

Desde Marbella, Evangelina Anderson grabó los gritos de su familia tras el final. En tanto, Brenda Gandini celebró junto a su grupo cercano y 3 estrellas bajo la frase "Vamos Argentina con este equipazo".

El recuerdo de figuras históricas y nuevos hitos marcó la jornada. Pedro Rosemblat subió una foto de Maradona con el texto "Argentina y nada más", mientras que Ángel De Brito eligió una imagen de Lionel Messi señalando al cielo con 3 corazones rojos.

El capitán argentino fue el encargado de marcar el primer gol del encuentro. Maia Reficco destacó que el futbolista se convirtió en el máximo asistidor de la historia del certamen junto a la canción Luis de La Mona Jiménez. Otros saludos llegaron de parte de Martín De Michelis, quien escribió "Felicitaciones Muchachos" con 3 corazones celestes, y Clara Alonso, quien festejó con su bebé que llevaba un adorno celeste al grito de "Daleeeeeeeeeee". José María Muscari captó a su hijo festejando el tercer tanto, mientras Pedro Alfonso y Paula Chaves completaron la lista de celebridades con videos espontáneos.