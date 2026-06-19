La Universidad Católica de Cuyo presentó un plan integral y estratégico para promover el ahorro y el uso responsable del agua, diseñado específicamente para hacer frente a la crisis hídrica estructural que golpea a la provincia de San Juan.

Esta propuesta fue presentada a la comunidad y a medios de prensa locales, en el contexto de un agasajo a profesionales de comunicación por la celebración del Día del Periodista.

En este contexto, las autoridades de la institución académica, mantuvieron un diálogo con DIARIO HUARPE acerca de este proyecto que tiene como objetivo construir métodos eficientes y sustentables para hacerle frente a la crisis hídrica y la sequía que afecta a la provincia y a la región cuyana.

La rectora, María Laura Simonassi explicó que se trata de un proyecto que está en desarrollo hace 2 años y forma parte de un plan integral de ahorro y de uso responsable del agua. “Tenemos como fundamento las enseñanzas que nos dejó el Papa Francisco en Laudato Si y el cuidado de nuestra casa común como como eje transversal a toda esta esta planificación. El proyecto surge en base a una realidad de crisis de la provincia, donde el recurso del agua es escaso y teníamos que revisar la infraestructura de nuestro campus para poder abastecer adecuadamente a la cantidad de estudiantes y personal que convive aquí en nuestras aulas”, relató la licenciada.

En función de eso, la propuesta está pensada -según comentó la rectora- en “trascender la infraestructura, las mejoras edilicias y de servicios y convertir esto en un verdadero proyecto educativo transversal en todos los niveles de enseñanza de la universidad, llevando la consigna de generar una nueva cultura del cuidado del recurso hídrico, no solo la gestión eficiente, sino también esta cuestión de justicia para con las próximas generaciones sobre recursos que son escasos y que constituyen un bien de toda la humanidad”, sostuvo.

La implementación del proyecto está bajo coordinación de un equipo de trabajo, dirigido por el ingeniero Luis Jiménez y que involucra a diferentes áreas académicas.

Este año se iniciaron las adecuaciones en el campus universitario, que incluye verificaciones y mejoras en el terreno, construcción de instalaciones y seguimiento de los impactos de las propias actividades.

El ingeniero Luis Jímenez.

Para entender cuál es la problemática que atraviesa a la provincia, el ingeniero Luis Jiménez Parra expuso que “El Río San Juan trae cada vez menos agua y entonces se corre el riesgo de que el agua potable que se saca de pozo también tenga problemas. Obras Sanitarias (OSSE) ha profundizado varios pozos para esa zona de mejor calidad de agua. El 80% del agua se lo lleva la agricultura y el resto se lo llevan entre la industria, la construcción y las viviendas de las familias”, detalló.

El especialista consideró que en materia de “ahorro”, se debe instrumentar en todos los niveles y sostuvo que debería actualizarse en materia legislativa las normas para el uso del recurso hídrico planteando realidades vigentes.

“No existe en ningún lugar del mundo una legislación de agua que prohíba usar el agua en función de los cultivos y fusión del suelo, porque no es lo mismo regar en la chimba que es todo piedra, que en una hectárea de uva donde el terreno es arcilloso. Como tampoco es lo mismo regar tomate que regar vid. Todo eso requiere una modernización del sistema legal”, argumentó.

La licenciada María Laura Simonassi , rectora de la UCC.

“La reforma legal es fundamental, pero se hacen por consenso, no por decreto. Es un trabajo que requiere consensuarlo con todos los actores. El Papa Francisco, tiene un artículo específico que habla de que la administración de los recursos naturales para que no peligre la casa común y debe ser hecha con los usuarios. Los usuarios deben participar en la gestión y en la administración y en la planificación del uso de los recursos. Pero estamos lejos todavía de eso”, desarrolló el ingeniero.

Pero para llegar a esa meta, el propósito del argumento del ingeniero es que, conlleva a un aspecto educativo y cultural. Con esta puesta en marcha, la UCCuyo aspira a generar hábitos culturales sustentables en los futuros profesionales para que puedan replicar estas soluciones técnicas y ambientales en el entramado social y productivo de la región.

Los ejes del proyecto

Alcance transversal: El proyecto involucra de forma directa a la comunidad educativa en todos sus niveles, abarcando desde el nivel inicial y los colegios preuniversitarios hasta las carreras de grado de la institución.

Transformación del Campus: La propuesta busca convertir al predio universitario en un espacio modelo y piloto de experimentación, donde se medirán indicadores de consumo y se aplicarán prácticas concretas de gestión eficiente del recurso hídrico, tales como la optimización de los sistemas de riego y el almacenamiento.

Marco conceptual y académico: El plan fue fundamentado por la rectora María Laura Simonassi bajo los principios de la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, orientada al cuidado de la "casa común". Además, el ingeniero Luis Fernando Jiménez detalló que se integrará el estudio del cambio climático y la baja de las precipitaciones níveas en las cordilleras como parte activa de los contenidos de docencia, extensión e investigación de las diferentes facultades.