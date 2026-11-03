La propuesta millonaria que recibió Coppola por la visita del papa León XIV

Guillermo Coppola conversó con Arriba Argentinos sobre la oferta económica que rechazó a pocos días de la llegada del pontífice. El exrepresentante de Diego Maradona declinó la propuesta comercial realizada por dos cadenas televisivas de Emiratos Árabes Unidos. Las emisoras buscaban alquilar el espacio exterior de su vivienda situada sobre la avenida del Libertador.

El departamento del empresario posee vista directa hacia el escenario montado en el Monumento de los Españoles para la ceremonia. Desde ese punto, el papa León XIV encabezará la misa el próximo lunes 9 de noviembre a las 11:30 horas. Guillermo Coppola optó por guardar la locación para disfrutar la jornada histórica junto a sus cuatro hijas, familiares y amistades.

“Venía gente de Emiratos, dos canales, ofrecían un dinero lógico por la utilización del espacio del balcón y sentí que no”, relató. Durante la entrevista, el exrepresentante de Diego Maradona exhibió la ubicación de su propiedad con más de 41 años de residencia. “Serán mis cuatro hijas, la familia y amigos que quieran venir a ver esto que será inolvidable”, señaló.

El mediático recordó que desde ese lugar presenció diversos eventos públicos y visitas presidenciales a lo largo del tiempo. Al ser consultado por otras vivencias personales sucedidas en el inmueble, prefirió responder con ironía. “Algunas las pueden ver en la serie”, contestó haciendo referencia a la segunda temporada de su biopic producida para Disney+.

Por su parte, el papa León XIV ratificó mediante X su gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El anuncio oficial llevó tranquilidad tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido a mediados de octubre. La evaluación médica del equipo de la Santa Sede determinó la inexistencia de contraindicaciones para realizar la travesía.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, expresó el líder religioso en sus redes sociales.

La escala en Argentina iniciará el domingo 8 de noviembre con el aterrizaje previsto en Aeroparque a las 16:30 horas. El pontífice rendirá tributo en el Monumento a San Martín, se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y asistirá al Palacio Libertad para dialogar con miembros del cuerpo diplomático y referentes sociales.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole antes de la ceremonia principal en Palermo. Por la tarde asistirá a la UCA de Puerto Madero para encontrarse con dirigentes sindicales, empresarios y movimientos sociales. Finalmente concretará el rezo de vísperas con el Episcopado argentino en las instalaciones de la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba para presidir una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitar la Catedral local. Tras regresar a Buenos Aires encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles a las 20:15 horas. La agenda continuará al día siguiente con diversas actividades institucionales programadas antes del viaje final.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y oficiará un encuentro litúrgico en Luján a las 10:00 horas. Su despedida oficial quedará concretada en Ezeiza a las 13:30 horas previo al vuelo rumbo a Lima. El Gobierno declaró la visita de interés nacional y fijó feriados escalonados en distintas jurisdicciones del país.