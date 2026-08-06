El Gobierno de San Juan comenzará la próxima semana con la distribución de mercadería destinada a los municipios para los festejos por el Día del Niño. La asistencia incluirá leche, azúcar, cacao, golosinas y juguetes para que cada departamento pueda organizar sus propias actividades.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó a DIARIO HUARPE que los camiones con los elementos ya comenzaron a llegar y que durante los próximos días se definirá el cronograma de entrega a cada municipio. “A partir de la semana que viene ya estamos recibiendo los camiones con los elementos para la ayuda. La semana que viene vamos a hacer el cronograma de entrega”, explicó el funcionario.

La modalidad elegida por el Gobierno provincial será nuevamente la descentralización de los festejos, un esquema que se mantiene desde el inicio de la gestión de Marcelo Orrego y que busca que los niños puedan celebrar cerca de sus hogares. Ante esto, Platero explicó que la decisión responde a la necesidad de que las familias de todos los departamentos tengan las mismas oportunidades de participar, especialmente aquellas que viven en zonas más alejadas.

“La idea que nos ha pedido el gobernador es que seamos equitativos con todos los municipios, que le podamos hacer llegar leche, azúcar, cacao, golosinas y juguetes para que cada intendente pueda llevar adelante los festejos”, señaló.

El ministro remarcó que la intención es evitar grandes traslados para las familias. “Si hacemos un chocolate central, algunos se pueden tomar un colectivo y llegar, pero los chicos que viven en zonas más alejadas como Sarmiento, Jáchal, Calingasta, Iglesia, Ullum o Zonda tienen más dificultades para venir y volver a sus casas en horas de la tarde”, sostuvo.

Por ese motivo, cada municipio tendrá libertad para definir la forma de celebración. Las intendencias podrán organizar un festejo general o dividir las actividades por distritos, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

De esta manera, el Gobierno provincial busca que la celebración del Día del Niño llegue a cada rincón de San Juan, con actividades organizadas en los propios departamentos y con el acompañamiento de las familias de cada comunidad.