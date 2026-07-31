En medio del profundo dolor que atraviesa la provincia por la tragedia aérea de Ischigualasto, el Gobierno de San Juan avisó que tras el duelo y los homenajes correspondientes, comenzaran a definir quiénes ocuparán los los cargos que quedaron vacantes tras la muerte de cuatro altos funcionarios del sistema de Seguridad. Las designaciones se analizarán una vez concluidos los homenajes y los sepelios de las víctimas.

La confirmación fue realizada por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, quien explicó a DIARIO HUARPE que, por el momento, la prioridad institucional está puesta en acompañar a las familias y despedir con honores a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones oficiales.

"Hoy por hoy la seguridad está totalmente intacta porque una fuerza de seguridad es vertical. Cuando pasa un hecho como este automáticamente ya está el relevo natural en forma formal, dado la jerarquía", señaló Delgado.

El funcionario explicó que la estructura jerárquica de las fuerzas permitió que el reemplazo operativo se produjera de manera automática, garantizando la continuidad del servicio sin afectar las tareas habituales de prevención, patrullaje y respuesta ante emergencias. De esa manera, las responsabilidades fueron asumidas por los oficiales que continúan en la línea de mando, mientras se define la conducción definitiva.

Con el funcionamiento de las áreas asegurado, la Provincia avanzará en los próximos días con las decisiones políticas. Delgado adelantó que, una vez finalizadas las ceremonias de despedida, mantendrá un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego para evaluar cómo quedará conformada la nueva conducción de los organismos que perdieron a sus principales autoridades.

La reunión, prevista para la próxima semana, marcará el inicio del proceso para designar a los reemplazantes de los funcionarios fallecidos y reorganizar de manera definitiva las áreas alcanzadas por la tragedia, una decisión que el Gobierno resolverá una vez concluido el duelo institucional.

"Una vez que terminemos con todo lo que es el velatorio y el sepelio, la semana que viene tendremos una reunión con el gobernador y vamos a ver cómo continúa esta historia. Ahí definiremos cómo continúan los controles y todo el trabajo que se está haciendo", afirmó.

La tragedia golpeó a la conducción de distintas áreas clave de la seguridad sanjuanina. Entre las víctimas se encuentran el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos de la Policía, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

La pérdida simultánea de cuatro funcionarios de máxima jerarquía convierte a este proceso en una reorganización institucional sin antecedentes recientes en la provincia, aunque desde el Gobierno insisten en que primero será tiempo del duelo y recién después llegarán las decisiones sobre la nueva conducción.

"Murieron en cumplimiento del deber"

Delgado destacó el reconocimiento que recibieron los cuatro efectivos durante el velatorio, donde participaron autoridades provinciales, representantes de distintos credos y cientos de sanjuaninos.