La próxima semana inicia la entrega de 3.000 computadoras en San Juan

San Juan realizará entrega de 3.000 computadoras destinadas a docentes y estudiantes. Según confirmó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, se trata de la primera tanda de equipos que serán distribuidos durante 2026 como parte de un programa destinado a ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en las escuelas.

Fuentes realizó el anuncio durante la apertura de la Semana de la Educación Superior, que se desarrolló este martes 18 de agosto en el Estadio Aldo Cantoni. La actividad reunió a más de 40 institutos de la provincia, que presentaron sus propuestas académicas.

Consultada por el programa Maestro de América, la ministra confirmó que el reparto comenzará en los próximos días y precisó que serán 3.000 los equipos entregados durante la próxima semana. Por el momento, Educación no informó qué día comenzará concretamente la distribución ni quiénes serán los primeros beneficiarios.

Quiénes recibirán las notebooks

De acuerdo con la planificación oficial, las computadoras estarán destinadas a estudiantes de 5° año de primaria y 2° año de secundaria, además de contemplarse una partida específica para docentes.

Durante 2026 está prevista la entrega de 19.000 computadoras para alumnos y otras 1.500 para trabajadores de la educación.

Los equipos llegaron a San Juan entre fines de julio y comienzos de agosto. Desde entonces, las autoridades realizaron controles y tareas de puesta a punto antes de avanzar con la distribución.

Las notebooks cuentan con más de 30 programas y aplicaciones educativas, entre ellos LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, GIMP, OpenShot y Tux Paint.

El plan tecnológico continuará en 2027

El programa tendrá continuidad el próximo año. San Juan firmó un nuevo convenio con un organismo de Naciones Unidas para adquirir 50.000 computadoras adicionales, que serán distribuidas durante 2027.

Con esta nueva compra, el Gobierno provincial proyecta alcanzar 94.000 computadoras entregadas en tres años, con una inversión de 24.538.691 dólares.

La iniciativa busca ampliar el acceso a tecnología dentro del sistema educativo y estará acompañada por instancias de capacitación para docentes.