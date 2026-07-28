La prueba definitiva que confirma la separación de Colapinto y Maia Reficco

La ruptura entre Franco Colapinto y Maia Reficco quedó confirmada luego de que se difundiera una imagen del piloto en una plataforma de encuentros para celebridades. Pepe Ochoa fue el encargado de asegurar que los jóvenes "llevan separados unas semanas por conflictos de agenda". En las redes sociales circulaba el rumor sobre el distanciamiento y una cuenta de chismes de Fórmula 1 publicó la evidencia donde se ve al deportista buscando un nuevo amor.

El perfil filtrado presenta al joven de 23 años como piloto y sitúa su ubicación en Budapest durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría. En la plataforma X, el usuario que compartió el material escribió "ahi va" para mostrar la captura realizada desde otro teléfono. Esta aplicación vip posee restricciones que impiden tomar fotos de pantalla directamente y requiere recomendaciones de otros usuarios para ingresar.

La sospecha sobre la filtración recae sobre la propia actriz porque en la imagen se observan uñas largas y una funda de celular que coinciden con las suyas. Ante esta situación, en el canal América TV señalaron "FRANCO COLAPINTO EN UNA APP DE CITAS: SOLTERO Y PICANTE" al referirse a la nueva etapa del piloto.