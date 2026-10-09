La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una presunta organización narcocriminal que utilizaba micros de larga distancia para trasladar cocaína hacia distintas provincias del país. El operativo terminó con cinco hombres detenidos y el secuestro de más de 208 kilos de droga, además de armas, vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

El procedimiento se concretó el 6 de octubre, con nueve allanamientos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El principal hallazgo se produjo en una vivienda de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde los efectivos encontraron el cargamento de cocaína distribuido en cajas, mochilas y un bolso.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad Nacional, se secuestraron 208 kilos y 540 gramos de una sustancia que dio positivo para cocaína. Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal de San Isidro.

Cómo operaba la organización

La pesquisa comenzó con el análisis de un teléfono celular que había sido secuestrado en una investigación anterior por narcotráfico. La información recuperada permitió identificar nuevos contactos y reconstruir una estructura presuntamente dedicada al acopio, acondicionamiento y distribución de estupefacientes.

A partir de ese dato, los investigadores avanzaron con el análisis de comunicaciones, movimientos financieros y tareas de vigilancia. Según la hipótesis de la causa, la organización contaba con domicilios utilizados como bases operativas y enviaba droga hacia distintos puntos del país mediante micros de larga distancia.

Las tareas de inteligencia también permitieron detectar vínculos de algunos sospechosos con comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía. Para los investigadores, esos establecimientos podrían haber sido utilizados para encubrir operaciones económicas relacionadas con el narcotráfico.

Intervenciones telefónicas y seguimientos

Con autorización judicial, los investigadores intervinieron más de 15 líneas telefónicas, instalaron dispositivos de seguimiento GPS en vehículos y avanzaron con el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.

Además, analizaron registros migratorios, redes sociales y desplazamientos. Estas medidas permitieron detectar viajes hacia la provincia de Misiones y distintos países de la región, e identificar a conductores y otras personas que presuntamente participaban de la logística de la organización.

Con las pruebas reunidas, la PSA concretó los allanamientos que permitieron detener a cinco hombres y secuestrar la droga.

Qué encontraron durante los operativos

Además de los más de 208 kilos de cocaína, los efectivos incautaron armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la investigación.

También se secuestraron 175.200 dólares estadounidenses y 850.700 pesos argentinos. La Justicia busca determinar el alcance de la estructura, el papel de cada uno de los detenidos y los posibles vínculos entre la distribución de estupefacientes y las operaciones financieras investigadas.

La causa quedó a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro, con intervención del juez Lino Mirabelli, quien se encontraba a cargo del tribunal de manera interina.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades individuales y profundizar el análisis de la presunta red de distribución.