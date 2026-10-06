La publicación de Rodolfo Barili que hizo temblar a la pantalla de Telefe

El histórico periodista Rodolfo Barili conmovió a sus seguidores tras recordar un aniversario muy significativo dentro de Telefe. La reconocida figura de las noches televisivas eligió expresarse en sus redes sociales para repasar su extensa trayectoria periodística frente a las pantallas argentinas.

Para ilustrar este importante evento personal, el presentador publicó una imagen de sus comienzos laborales acompañada de un emotivo texto donde expresó "Hoy hace 33 años que entré a TELEFÉ. Un 5 de octubre de 1993 con tan solo 20 años".

Con más de tres décadas como referente del noticiero, el profesional reflexionó sobre la rápida evolución de sus años en el medio y manifestó "Una vida, si. Una vida ha pasado. Uno no sabe cómo, pero ahí está el tiempo, siempre transcurriendo".

El comunicador remarcó su gratitud hacia el medio de comunicación por la continuidad laboral conseguida y sostuvo "Gracias a todos los que me han permitido llegar hasta acá. Es una vida haciendo lo que amo hacer y en el lugar en el que, desde muy pibe, soñaba con hacerlo".

Finalmente, el conductor dirigió un cálido mensaje al público habitual de la señal que lo sintoniza diariamente y concluyó "Gracias a ustedes que cada noche me permiten entrar a sus casas. Gracias por ser parte de este sueño".

La publicación sumó miles de interacciones en pocas horas y recibió afectuosos saludos de colegas del ambiente periodístico. De esta manera, el profesional ratifica su vigencia como una de las identidades más emblemáticas de la televisión nacional.