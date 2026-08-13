Por primera vez en más de diez años, la Toyota Hilux dejó de ser el vehículo argentino más vendido en Brasil. En julio, la Ford Ranger se quedó con el primer puesto entre las camionetas medianas producidas en Argentina y desplazó a su histórica rival.

La diferencia fue mínima, pero suficiente para marcar un cambio: 3.402 Ranger contra 3.369 Hilux, apenas 33 unidades de distancia. Sin embargo, el acumulado del año todavía favorece ampliamente a Toyota, con 26.732 unidades frente a las 20.370 de Ford.

La Ranger crece y la Hilux cae

El resultado de julio no se explica solamente por el crecimiento de la camioneta de Ford. La Ranger aumentó sus ventas un 15% respecto de junio y un 9,6% en comparación con julio de 2025.

La Hilux, en cambio, tuvo una fuerte caída. Sus patentamientos bajaron un 14% frente al mes anterior y se desplomaron un 41% interanual, lo que permitió que su rival alcanzara el liderazgo.

La nueva generación de la Ranger comenzó a venderse en Brasil en mayo de 2023. Desde entonces, el modelo fue recortando progresivamente la diferencia con la Hilux.

Un crecimiento que se sostiene

En 2024, primer año completo de competencia entre ambas generaciones, la Hilux vendió 50.010 unidades contra 38.860 de Ranger. La diferencia fue de 11.150 vehículos.

Al cierre de 2025, la distancia incluso se había ampliado a 15.674 unidades a favor de Toyota. Sin embargo, durante este año la Ranger comenzó a descontar terreno hasta llegar a una diferencia cercana a las 1.000 unidades mensuales.

La participación de la Ranger en el segmento de pick ups medianas también creció: pasó del 16,7% en 2023 al 22,1% en 2024 y alcanzó el 23,6% en el acumulado de 2026. En julio llegó al 25,2%.

El resto de los argentinos

Detrás de las dos pick ups aparece otro modelo fabricado en Argentina: el Fiat Cronos. El sedán registró 2.237 ventas en julio y acumuló 14.588 unidades durante los primeros siete meses del año.

El mercado brasileño continúa siendo clave para la industria automotriz argentina y, con el cambio registrado en julio, la competencia entre Ranger y Hilux suma ahora un nuevo capítulo.