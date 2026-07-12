La eliminación de Noruega frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más llamativas del torneo: la salida de Erling Haaland en pleno tiempo suplementario, cuando su equipo intentaba alcanzar la igualdad para forzar la definición desde los doce pasos.

El encuentro, disputado este sábado, estaba 2-1 a favor del conjunto británico cuando el entrenador Stale Solbakken decidió reemplazar al goleador por Jorgen Strand Larsen al finalizar la primera parte del alargue. La decisión sorprendió tanto a los hinchas como a los especialistas, debido a la importancia del atacante dentro del seleccionado noruego.

Haaland llegaba al compromiso como la principal referencia ofensiva de Noruega y como uno de los máximos goleadores del Mundial, con siete tantos convertidos. Además, había sido decisivo en la clasificación a los cuartos de final gracias a su doblete frente a Brasil en los octavos.

Sin embargo, frente a Inglaterra el delantero del Manchester City tuvo una participación mucho más discreta. Hasta el momento de abandonar el campo de juego había tocado la pelota en 21 ocasiones y apenas contó con una oportunidad clara para marcar, un cabezazo a los 35 minutos del tiempo reglamentario.

A diferencia del partido contra Brasil, donde apenas intervino 13 veces pero convirtió dos goles, en esta ocasión el atacante no logró encontrar espacios ni generar peligro constante sobre el arco inglés.

Otro de los factores que influyó en la decisión del cuerpo técnico fue el desgaste físico acumulado. Al momento de dirigirse al banco de suplentes, Haaland mostró signos evidentes de cansancio tras disputar más de cien minutos de juego.

Su mapa de calor reflejó un recorrido más amplio que en encuentros anteriores, lo que evidencia el esfuerzo realizado durante el partido ante el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

La sustitución también estuvo vinculada al estado físico del delantero a lo largo del torneo. Durante la fase de grupos, en la derrota por 4-1 frente a Francia, Haaland no sumó minutos debido a que Noruega ya tenía asegurada la clasificación a la siguiente ronda.

Con el ingreso de Jorgen Strand Larsen, Solbakken apostó por piernas frescas para intentar revertir el resultado. Sin embargo, Noruega no logró alcanzar el empate y quedó eliminada del Mundial 2026.