La razón por la que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se separan para siempre

La icónica dupla televisiva conformada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dejará de trabajar en conjunto a partir del año que viene. Tras la primicia inicial brindada por Ángel de Brito, quien adelantó que Lussich busca enfocar su carrera profesional hacia otros horizontes mientras Pallares continuará al frente de Intrusos, comenzaron a circular diversas especulaciones sobre un posible conflicto entre ambos conductores.

Frente a estas versiones, Yanina Latorre brindó precisiones sobre el estado actual del vínculo entre los periodistas y desmintió de manera categórica que exista un enfrentamiento personal. “No están peleados. Se empezó a hablar, a barajar…son mejores amigos, se llevan bárbaro, no hay tensión y no pasa nada”, aseguró.

Asimismo, detalló las posturas que adoptaron los protagonistas ante la trascendencia de la noticia. “Ninguno de los dos quiere hablar. Intenté con los dos, no te hablan del tema, dicen que es muy pronto. Si está definido que Lussich no va a seguir con Pallares. Lussich tiene otras intensiones”, reveló.

En cuanto a las razones de esta decisión profesional, explicó los deseos de cambio que motivan al periodista. “No descarta irse del canal, aunque quiere ver si el canal le ofrece otra cosa. Rodrigo es un tipo muy inquieto, se cansó. Es un tipo que cuando siente que ya está, lo deja”, afirmó.

Al referirse a la continuidad de la conducción del programa sin la presencia de Lussich, la panelista expresó sus dudas sobre el formato definitivo, pero remarcó el cuidado mutuo que existe en la relación. “No lo sé. Pero creo que Lussich no va a hacer nada que lo deje sin trabajo a Pallares”, sostuvo.

Para finalizar, sintetizó la búsqueda de autonomía que emprende el comunicador y mencionó los proyectos que analiza para su futuro inmediato. “Él se empezó a cortar solo, pero no por pelea, porque quiere ser él”, explicó, al tiempo que cobró fuerza la posibilidad de un desembarco en C5N, señal donde en el mes de octubre conducirá la entrega de los Premios Martín Fierro junto a Mariana Brey, evento que dio inicio a reuniones y negociaciones en curso.