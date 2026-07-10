La razón por la que Scaloni no usó a Nico Paz ni a Valentín Barco en duelos decisivos

La Selección Argentina avanzó en los dos partidos de eliminación directa que disputó en el Mundial 2026, aunque necesitó de esfuerzo para superar a Cabo Verde y Egipto. En ambos encuentros, Lionel Scaloni recurrió a futbolistas del banco para cambiar el desarrollo del partido, pero hubo dos nombres que no tuvieron participación: Nicolás Paz y Valentín Barco.

Los dos jóvenes llegaron a la Copa del Mundo con un buen presente y fueron considerados alternativas importantes dentro del plantel. Sin embargo, en los momentos decisivos, el entrenador eligió otras variantes para buscar soluciones dentro del campo de juego.

Ante Cabo Verde, los cambios fueron Nicolás González, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel. Frente a Egipto, Scaloni apostó por González, Lautaro Martínez, Montiel, Nicolás Otamendi y Facundo Medina.

La explicación está relacionada con la decisión del cuerpo técnico de apostar por futbolistas con mayor experiencia y recorrido en partidos de eliminación directa, donde un error puede dejar al equipo fuera del torneo.

Durante la fase de grupos, con Argentina ya clasificada como líder de su zona, Scaloni había utilizado el partido ante Jordania para darle minutos a jugadores que habitualmente tienen menos participación. En ese encuentro, Nico Paz fue titular, mientras que Valentín Barco y José López ingresaron desde el banco.

Con el Mundial entrando en su etapa decisiva, el escenario indica que ambos tendrán pocas oportunidades, salvo que Argentina consiga una ventaja amplia en alguno de los próximos partidos.

El caso de Paz está relacionado con su rol dentro del plantel. El mediapunta es considerado una alternativa para Lionel Messi, quien disputó la mayoría de los minutos del torneo. La excepción fue el partido ante Argelia, cuando salió luego de marcar tres goles, y el duelo frente a Jordania, cuando ingresó en el segundo tiempo.

Por su parte, Barco aparece como una opción para la mitad de la cancha, aunque actualmente está por detrás de Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios en la consideración del entrenador. Lo Celso, además, viene siendo una variante que Scaloni observa como posible cambio para los próximos encuentros.

Hasta el momento, las primeras opciones del técnico argentino para modificar los partidos estuvieron encabezadas por Nicolás González y el delantero que no inicia como titular entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. También Thiago Almada aparece como una alternativa, luego de haber perdido su lugar en el último encuentro.

En la recta final del Mundial, Scaloni mantiene una estructura definida y los jóvenes que esperan una oportunidad deberán aguardar una situación favorable para sumar minutos.