La reacción de Antonela Roccuzzo al mensaje de Messi para su padre

Antonela Roccuzzo se transformó en el sostén principal de Lionel Messi durante los días de tristeza que atraviesa la familia por el fallecimiento de Jorge Messi. Mientras el mensaje de despedida del futbolista generaba una fuerte repercusión en el entorno deportivo y mediático, su esposa optó por un gesto público para brindarle contención.

La empresaria replicó el posteo del ídolo en sus historias de Instagram y le sumó tres corazones blancos como símbolo de afecto. Esta acción reflejó el perfil que mantiene habitualmente al lado del jugador, a quien acompañó en el proceso de duelo junto a sus tres hijos. Entre los mensajes de cariño que recibió el capitán, se destacó la pregunta "¿Por qué no aguantaste un poquito más?" que formó parte de su dedicatoria personal hacia su padre.

Tras cumplir con los rituales de despedida, el grupo familiar regresó a Miami para que el deportista se reintegrara a sus compromisos con el Inter Miami. La actividad oficial se reanudó el miércoles 12 durante la noche, cuando el equipo se enfrentó a León por la Leagues Cup.

En ese encuentro, el capitán ingresó al campo de juego durante el segundo tiempo. A pesar de su participación, el conjunto estadounidense no logró revertir el resultado y cayó por tres a dos en la instancia de octavos de final. Con este marcador negativo, el club quedó fuera de la competencia.

El apoyo de Roccuzzo resultó fundamental para transitar este regreso al trabajo luego de la conmovedora carta que despertó incluso las lágrimas de figuras como Yanina Latorre, quien definió al texto como el de "un nene que le habla a su papá".