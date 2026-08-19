La reacción de Darío Barassi cuando un hombre le dijo que "estuvo entre dos"

Durante una emisión de Ahora Caigo en Eltrece, el conductor Darío Barassi generó un clima de asombro tras una pregunta a Gustavo, el participante líder. Al introducir el desafío Entre dos, el animador consultó "¿Alguna vez estuviste entre dos?".

El concursante respondió de manera afirmativa con un "Sí, pero hace mucho tiempo atrás". Barassi, impactado, intentó corregir la dirección de la charla diciendo "Bien Gustavo, pero no, mirá para acá. Cuando yo alguna vez pregunto si estuviste entre dos, se dice que no Gustavo. ¿Pero entre dos personas reales?". El hombre confirmó que se trataba de una vivencia personal real y no de la dinámica del juego.

En la tribuna se encontraba su pareja, quien manifestó su sorpresa absoluta. "Me acabo de enterar. Yo no sabía que estuvo entre dos", exclamó la mujer ante las cámaras. Barassi continuó con la indagación y bromeó sobre la antigüedad del relato. "Tenemos todo el tiempo del mundo porque no jugaste un cho...Deportes en el recuerdo, estaba Gustavo en 1939 saliendo con una niña Enriqueta. Ahora contame, ¿eran dos novias? A dos puntas", disparó el conductor.

Gustavo detalló que en ese entonces "era estudiante. Fue mucho tiempo atrás. Ya prescribió" y reconoció que fue "Mucho quilombo tener dos". El animador cerró el momento afirmando que "Esta bien, está permitido. Qué cosa mucho quilombo. Ah, tener dos, te entendí que con cada una mucha fiesta. Entre dos es el juego".