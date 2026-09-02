La llegada de Enzo Fernández al Manchester City sacudió el mercado de pases europeo y generó repercusiones inmediatas entre las principales figuras del plantel inglés.

Uno de los que reaccionó rápidamente fue Erling Haaland. El delantero noruego dejó un mensaje en las redes sociales luego de conocer oficialmente que el mediocampista argentino se transformó en nuevo jugador de los Ciudadanos.

Una bienvenida especial

Manchester City oficializó la incorporación de Enzo Fernández después de cerrar una de las transferencias más importantes del mercado europeo.

El club inglés pagará 140 millones de euros al Chelsea por el pase del campeón del mundo, una cifra que ubica la operación entre las más costosas de la historia del fútbol.

Tras la publicación oficial, Haaland reaccionó a la llegada del argentino y celebró la incorporación de quien será uno de sus nuevos compañeros.

Un refuerzo de jerarquía

Enzo dejó Chelsea luego de una etapa que había comenzado con grandes expectativas y que lo convirtió en una de las principales figuras del plantel londinense.

Ahora iniciará un nuevo desafío en Manchester City, donde compartirá equipo con figuras como Haaland y buscará consolidarse dentro de uno de los proyectos más importantes del fútbol europeo.

La transferencia también tuvo impacto en Argentina. River Plate, club donde se formó el mediocampista, recibirá una suma cercana a los 6 millones de dólares en concepto de derechos de formación.

Un nuevo desafío

El arribo de Enzo Fernández se convirtió en uno de los grandes movimientos del cierre del mercado de pases europeo. Para Manchester City representa la incorporación de un mediocampista campeón del mundo y con experiencia en la Premier League.

Para Haaland, en tanto, significa sumar un nuevo socio dentro de un equipo que buscará mantenerse entre los principales protagonistas de Inglaterra y Europa