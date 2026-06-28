El debut mundialista de Marcos Senesi con la Selección Argentina no pasó desapercibido fuera del campo de juego. Desde las tribunas, su pareja, la futbolista Kelci-Rose Bowers, siguió cada instante del encuentro y compartió en redes sociales su emoción por el estreno del defensor en la máxima competencia internacional.

Según se reflejó en sus publicaciones, la joven acompañó el partido desde el estadio en Estados Unidos y mostró distintos momentos de la jornada, incluyendo la salida del equipo, la formación titular y acciones del encuentro. En sus historias, dejó mensajes de orgullo dirigidos al futbolista, destacando el cumplimiento de un nuevo objetivo en su carrera profesional.

Tras el encuentro, Bowers publicó imágenes y videos celebrando el debut del defensor, con expresiones de alegría por verlo cumplir el sueño de disputar un Mundial. La futbolista, que también es profesional en el ámbito del fútbol, se convirtió en una de las principales voces de apoyo del jugador durante su participación en el torneo.

El propio entorno del jugador viene mostrando un seguimiento cercano de su experiencia mundialista, que marca un hito en su carrera tras su incorporación al plantel dirigido por Lionel Scaloni. En este contexto, el acompañamiento de su pareja volvió a tener fuerte repercusión en redes sociales, donde los fanáticos destacaron la reacción y el vínculo entre ambos.

Mientras la Selección continúa su camino en el certamen, Senesi se prepara para los próximos compromisos con el objetivo de seguir sumando minutos y consolidarse dentro del equipo argentino en la Copa del Mundo.