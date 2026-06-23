Lionel Messi volvió a ser el centro de todas las miradas en el Mundial 2026. Su destacada actuación en el triunfo de la Selección argentina frente a Austria no solo aseguró la clasificación del equipo a los 16avos de final, sino que también provocó una nueva ola de elogios por parte de la prensa internacional.

Medios de distintos países coincidieron en destacar la influencia determinante del capitán argentino dentro del campo de juego y su capacidad para seguir siendo decisivo en la máxima competencia del fútbol mundial a los 39 años.

El medio español MARCA se rindió ante los pies de Messi. (Foto MARCA)

Las crónicas internacionales resaltaron que, pese al paso del tiempo, Messi mantiene intacta su jerarquía y continúa siendo el futbolista que marca el ritmo de los partidos. Algunos portales incluso señalaron que "se acaban las palabras" para describir su impacto en la Selección argentina.

Las publicaciones especializadas destacaron no solo sus intervenciones futbolísticas, sino también su liderazgo dentro del grupo, una faceta que consideran clave en el rendimiento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.

En Italia también llenaron de elogios a Messi tras su doblete frente a Austria. (La Gazzetta dello Sport)

La actuación frente a Austria volvió a alimentar el debate sobre la dimensión histórica del rosarino. Mientras Argentina avanza en el torneo, gran parte de la prensa deportiva internacional sigue dedicando portadas y análisis especiales a cada una de sus presentaciones.

El reconocimiento no se limitó a medios argentinos o latinoamericanos. En Europa, Norteamérica y otras regiones también reflejaron el protagonismo del capitán albiceleste, calificándolo como uno de los grandes nombres de la competencia y una figura capaz de desequilibrar cualquier partido.

Con la clasificación asegurada y el equipo mostrando un buen nivel colectivo, Messi continúa escribiendo capítulos destacados en su carrera. Y, una vez más, el mundo del fútbol parece coincidir en una misma conclusión: sigue siendo el hombre que acapara la atención cada vez que pisa una cancha.