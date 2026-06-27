Marcelo Bielsa vivió una de las jornadas más difíciles desde que asumió al frente de la selección de Uruguay. La derrota por 1 a 0 frente a España significó la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026 y dejó al entrenador visiblemente afectado, al punto de protagonizar una escena que rápidamente recorrió las redes sociales.

Apenas finalizado el encuentro, Bielsa debía cumplir con la entrevista oficial posterior al partido. Sin embargo, la demora para comenzar el reportaje terminó por agotar su paciencia. Mientras aguardaba el inicio de la transmisión, lanzó un contundente: "¡Dale de una vez!", una expresión que reflejó toda la frustración acumulada tras la inesperada despedida del torneo.

El episodio quedó registrado por las cámaras y se viralizó en pocos minutos. La reacción del entrenador rosarino se convirtió en uno de los videos más comentados de la jornada, generando repercusiones entre hinchas, periodistas y usuarios de las redes sociales.

Una vez iniciada la entrevista, Bielsa respondió de manera breve y con evidente incomodidad. Evitó realizar un análisis profundo del partido y finalizó rápidamente el intercambio con la televisión oficial, en contraste con las extensas reflexiones que suele ofrecer en sus conferencias de prensa.

La eliminación de Uruguay representó una de las grandes sorpresas de la fase de grupos. El seleccionado charrúa llegaba al Mundial con altas expectativas por el rendimiento mostrado durante las Eliminatorias y por la jerarquía de su plantel, pero no logró superar la primera ronda y se despidió antes de lo previsto.

Además de la derrota, varias decisiones tácticas del entrenador quedaron bajo la lupa. Una de las más discutidas fue el reemplazo del arquero Fernando Muslera durante el entretiempo, luego del error que derivó en el gol convertido por España.

Otra determinación que despertó cuestionamientos fue la salida de Federico Valverde, uno de los principales referentes del equipo. La modificación generó sorpresa tanto entre los hinchas como entre los analistas deportivos, que consideraban al mediocampista una de las piezas clave para intentar revertir el resultado.

Con la eliminación consumada, Bielsa volvió a quedar en el centro del debate. Mientras Uruguay cierra una participación muy por debajo de las expectativas en el Mundial 2026, el entrenador argentino enfrenta ahora los primeros cuestionamientos fuertes de su ciclo al frente del seleccionado celeste, tanto por el rendimiento colectivo como por las decisiones adoptadas en el encuentro decisivo frente a España.