La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y también en los medios de comunicación. Uno de los momentos más impactantes de la jornada se vivió en Vorterix, cuando Mario Pergolini recibió la noticia en plena transmisión en vivo y reaccionó con evidente sorpresa y tristeza.

El conductor se encontraba dialogando con el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo cuando interrumpió la conversación para compartir una información que acababa de llegar. Visiblemente afectado, confirmó que distintos medios y fuentes oficiales estaban informando el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Estoy impactado", expresó Pergolini al tomar dimensión de la noticia, en una reacción que rápidamente se viralizó en redes sociales. El conductor, que mantuvo durante décadas una estrecha relación profesional con el universo del rock nacional, quedó visiblemente conmovido por la pérdida de una de las figuras más influyentes de la música argentina.

La noticia también generó fuertes muestras de emoción en otros programas. Durante la cobertura especial, periodistas especializados en música recordaron la trayectoria del artista y destacaron el impacto cultural que tuvo tanto con Los Redondos como en su etapa solista. Algunos incluso se quebraron al aire mientras repasaban su legado.

Solari falleció este viernes en su casa de Parque Leloir, donde residía junto a su familia. El músico atravesaba desde hacía años la enfermedad de Parkinson, diagnosticada públicamente en 2016, una condición que lo llevó a alejarse de los escenarios aunque continuó vinculado a la actividad artística y a sus seguidores.

La reacción de Pergolini reflejó el sentimiento de miles de argentinos que crecieron con las canciones del Indio. Su muerte no solo marca la despedida de uno de los músicos más importantes de la historia del rock nacional, sino también el final de una era que dejó huella en varias generaciones.