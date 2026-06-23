Piñón Fijo rompió el silencio y respondió con dureza a quienes lo criticaron luego de que se viralizara un video en el que aparece sin maquillaje, una imagen poco habitual para millones de argentinos que lo conocen exclusivamente a través de su icónico personaje.

La polémica comenzó cuando su hija, Ana Sol Gómez, compartió en redes sociales una grabación familiar inédita realizada hace más de 30 años. En las imágenes puede verse a Fabián Gómez (el hombre detrás de Piñón Fijo) antes de transformarse en el reconocido payaso infantil. El material despertó sorpresa, nostalgia y una enorme repercusión entre los seguidores del artista.

Ante los comentarios negativos que surgieron tras la publicación, Piñón decidió expresarse públicamente. "Esta publicación la hizo Solcito con mi autorización y con todo el amor que nos tenemos. No me pareció tan grave mostrar una imagen de hace más de 30 años; ya no soy ese", escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó después. El artista agradeció el apoyo de quienes lo acompañaron y apuntó directamente contra los detractores. "A los odiadores seriales, cómprense una vida", lanzó, en una frase que rápidamente se multiplicó en redes sociales y medios de todo el país.

El video había sido publicado originalmente por su hija como homenaje por el Día del Padre. Según explicó Sol, la grabación fue realizada para un proyecto que nunca llegó a concretarse en la señal infantil Cablín y permaneció guardada durante décadas. En el material se observa el proceso de transformación de Fabián Gómez hasta convertirse en Piñón Fijo.

La publicación también emocionó a Jeremías, hijo del artista, quien compartió un mensaje destacando los recuerdos familiares que le generó el hallazgo de esas imágenes. Mientras tanto, la aparición del rostro sin maquillaje de uno de los personajes infantiles más populares de Argentina continuó generando comentarios y reacciones entre varias generaciones de fanáticos.