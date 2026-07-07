La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó escenas de emoción en distintos rincones del mundo. Una de ellas ocurrió a bordo de un avión de Copa Airlines, donde decenas de pasajeros argentinos se enteraron de la agónica victoria frente a Egipto mientras estaban en pleno vuelo.

El vuelo había despegado desde Miami a las 12:30 con destino a Panamá. Al momento de partir, los viajeros seguían el partido y la última información que tenían era desfavorable: Egipto ganaba 1-0 y la Selección estaba comprometida en los octavos de final.

Sin conexión para seguir el encuentro, los pasajeros permanecieron sin conocer el desenlace hasta que el comandante tomó el micrófono del avión y sorprendió a todos con la noticia. "Argentina ganó por tres goles a Egipto", anunció por los parlantes de la aeronave, lo que desató una inmediata ovación entre los presentes.

La emoción se trasladó rápidamente a todo el avión. Entre aplausos, gritos y sonrisas, los pasajeros comenzaron a cantar una de las canciones más tradicionales de la hinchada argentina: "Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta banda futbolera no te deja, no te deja de alentar".

El momento fue registrado por algunos de los viajeros y el video se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la reacción de los argentinos al conocer la épica remontada de la Selección, que pasó de estar dos goles abajo a imponerse 3-2 y avanzar a los cuartos de final del Mundial.