La receta de Cami Homs para una torta de manzana húmeda y muy fácil

Cami Homs sorprendió nuevamente a su comunidad con una propuesta dulce que rápidamente se volvió viral. En esta oportunidad, la modelo decidió revelar los secretos de su torta húmeda de manzanas, una opción ideal para combatir las bajas temperaturas.

Al presentar la receta a sus seguidores de Instagram, ella expresó que "Los que me conocen saben que la cocina significa mucho para mí. Es una de las maneras más lindas de dar amor. ¿Qué mejor que volver a compartirlo con ustedes?".

Esta preparación no es nueva en su repertorio personal, sino un clásico que sus seguidores más fieles recordarán de años anteriores. Sobre este punto, la influencer comentó que "Vuelvo con esta torta que los que me siguen hace muuuchos años la conocen y la habrán hecho".

Para realizarla se necesitan 100 gramos de manteca pomada, 100 gramos de azúcar, tres huevos, el jugo de una naranja o tres cucharadas de leche, 250 gramos de harina leudante y tres manzanas peladas y cortadas en cubitos.

El proceso comienza al mezclar la manteca con el azúcar para luego incorporar los huevos de a uno e integrar bien la preparación. Tras sumar el jugo de naranja o la leche, se agrega la harina leudante y se revuelve hasta obtener una masa homogénea. Un truco fundamental es espolvorear las manzanas con harina antes de sumarlas para evitar que se vayan al fondo.

Por último, se vierte la mezcla en un molde y se lleva al horno a 160 grados durante 45 minutos. Como toque final, la modelo dejó una recomendación para el momento de degustarla y dijo que "Cómanla calentita con el mate o con una bocha de helado como postre".