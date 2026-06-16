La receta de ñoquis con osobuco para combatir el frío en familia

Con la llegada de las bajas temperaturas en este junio de 2026, los platos calientes recuperan su lugar en las mesas argentinas como una propuesta reconfortante. En esta oportunidad, la creadora de contenidos Ailu Tokman presentó una alternativa que busca transformar elementos básicos en un menú especial. La propuesta consiste en unos tradicionales ñoquis acompañados por una salsa de osobuco, una "combinación que no falla" según la descripción de la receta presentada el 16 de este mes.

El plato se destaca por utilizar un corte de carne que se vuelve "extremadamente tierna después de una cocción prolongada" y con un sabor intenso. Según la especialista, el éxito de la comida reside en que "combina esa carne con unos clásicos ñoquis" para lograr un resultado abundante. El secreto técnico fundamental es "cocinar el osobuco lentamente para que se desarme solo" y así logre aportar toda su potencia al resto de los ingredientes.

Para realizar esta preparación pensada para dos personas, se necesitan tres rodajas de osobuco, un kg de ñoquis frescos y vegetales como una cebolla, un morrón, una zanahoria y dos dientes de ajo. El proceso comienza con el picado de las verduras en cubos pequeños y el sellado de la carne en una olla grande por ambos lados hasta que tome color. Una vez retirado el osobuco, se deben rehogar los vegetales en el mismo recipiente hasta que estén tiernos y luego incorporar un chorro de vino para que el alcohol se evapore.

La receta continúa con el agregado de dos tazas de puré de tomate, 500 mililitros de caldo y dos hojas de laurel. Tras reincorporar la carne y condimentar con sal y pimienta a gusto, la olla debe permanecer a fuego bajo durante aproximadamente dos horas. Tokman define este paso como parte de una "preparación sencilla" que deriva en una "salsa espesa" y aromática. Finalmente, cuando la carne se desmenuza con facilidad, se retira el hueso, se desgarra la proteína dentro de la salsa y se sirve junto a los ñoquis hervidos, con la posibilidad de sumar queso rallado y perejil fresco para cerrar esta "opción abundante para compartir en familia" durante el fin de semana.