La cocina diaria encuentra en el pan de carne una alternativa clásica que destaca por su rendimiento y sabor. Esta versión propuesta por la nutricionista y cocinera Catalina de Palleja, quien conduce un programa en la televisión uruguaya, ofrece un método sencillo para obtener un resultado jugoso. La preparación requiere 15 minutos de armado y 60 minutos de cocción en el horno para obtener un total de seis porciones.

Para la base se necesita un kilo de carne picada magra, una zanahoria rallada, un huevo y un chorrito de aceite de oliva. Los condimentos incluyen sal, pimienta, comino, albahaca seca, tomillo, pimentón dulce y orégano. El relleno se compone de 100 g de panceta ahumada en fetas, 200 g de una mezcla de quesos rallados que combina variedades duras y muzzarella, junto a cuatro o cinco huevos enteros.

El proceso comienza precalentando el horno a 180 grados y aceitando una budinera grande de 27 por 15 centímetros. En un recipiente se integra la carne con la zanahoria, el huevo, el aceite y las especias. Según explica la experta, "el gran secreto de esta receta es formar el fondo, las paredes y la superficie del pan con la carne picada, para que el relleno no se escape". Se debe colocar más de la mitad de la mezcla en el molde, cubrir con la panceta, la mitad del queso y los huevos crudos, para luego sellar con el resto de la carne,.

La cocción se realiza tapando el molde con papel aluminio durante 40 minutos a 180 grados. Luego se retira el papel para dorar la superficie por otros 15 o 20 minutos. Se recomienda dejar entibiar antes de cortar y servir con ensalada o puré. Para quienes buscan una opción con menos grasas, es posible reemplazar la panceta por espinaca cocida y bien escurrida. En caso de sobrar, el recalentamiento ideal es mediante microondas o vapor por tiempo breve.