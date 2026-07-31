La salsa scarparo es una de las preparaciones más tradicionales de la cocina italiana. Su combinación de tomate, panceta, crema, queso rallado y albahaca le aporta una textura cremosa y un sabor intenso que la convierten en una excelente opción para acompañar distintos tipos de pastas. Con el paso del tiempo, la receta se popularizó en Argentina y hoy es un clásico de muchas mesas familiares.

Su nombre deriva de la palabra italiana scarparo, que significa "zapatero". Según la tradición, nació en Nápoles, donde los zapateros preparaban esta salsa con ingredientes sencillos que tenían a mano para resolver una comida rápida y nutritiva.

Ingredientes

150 gramos de panceta.

100 gramos de jamón cocido en tiras (opcional).

1 cebolla de verdeo.

1 diente de ajo.

1/2 vaso de vino blanco (opcional).

1 taza de salsa de tomate.

1 taza de crema de leche.

1/2 taza de queso rallado.

Hojas de albahaca fresca.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta.

Paso a paso

Primero, dorar la panceta en una sartén hasta que quede crocante y reservarla. En la misma sartén saltear la cebolla de verdeo y el ajo con un poco de aceite de oliva. Si se desea, incorporar el vino blanco y cocinar unos minutos para que se evapore el alcohol.

Luego agregar la salsa de tomate y cocinar durante cinco minutos. Incorporar nuevamente la panceta, el jamón y la crema de leche. Cocinar a fuego bajo hasta que la preparación tome consistencia. Finalmente, sumar el queso rallado y la albahaca picada, mezclar bien y condimentar con sal y pimienta.

Con qué pastas combinarla

La salsa scarparo se adapta a una gran variedad de pastas. Funciona muy bien con fettuccine, tagliatelle, penne, mostacholes, ravioles y ñoquis, ya que su textura espesa se adhiere fácilmente y realza el sabor de cada plato.