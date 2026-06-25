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La receta de sopa con salchichas y vegetales para días de frío
POR REDACCIÓN
La llegada de las bajas temperaturas impulsa la búsqueda de preparaciones reconfortantes y rápidas. Según expertos en gastronomía, "Por más que Mafalda la odiara, cuando hace frío se agradece un plato de sopa bien caliente, nutritivo y sabroso". Esta alternativa permite utilizar ingredientes básicos como 500 g de carne de salchicha parrillera, italiana o alemana, una cebolla grande, tres dientes de ajo y entre cuatro a seis papas medianas.
La preparación comienza dorando la carne en una olla a fuego medio-alto. Luego se incorporan los vegetales picados para que absorban el sabor del fondo de cocción. Se añaden 4 1/2 tazas de caldo de pollo y una taza de agua hasta alcanzar el hervor. Bajo el lema "Nada se tira, todo se transforma", esta receta aprovecha cada elemento del hogar. El proceso continúa cocinando a fuego lento durante 8 a 10 minutos hasta que las papas estén tiernas.
Para el cierre, se agregan tres tazas de col rizada picada y una taza de crema de leche, condimentando con sal y pimienta a gusto. Se indica que "Esta sopa potente es perfecta para preparar con antelación o hacer batch cooking" debido a que su sabor se intensifica con el tiempo. El tiempo de preparación es de 10 minutos y el de cocción de 15 minutos.
Como paso final, se sugiere servir con queso rallado, chile y pan bajo la consigna "A disfrutar y ser feliz". La publicación, identificada como "RECETA COMODÍN", invita a la audiencia con un "Enterate primero" sobre estas soluciones culinarias. Existe un truco para congelar la mezcla por tres meses sin crema y con las papas firmes, para luego regenerar el plato conservando su textura original.