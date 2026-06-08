La receta definitiva de la torta vasca con mermelada de tomate

La torta vasca se posicionó como una de las especialidades más requeridas en los locales gastronómicos de Palermo. Esta preparación destaca por una estética sencilla que resguarda un contraste de texturas con un exterior firme y caramelizado junto a un interior suave y apenas tembloroso.

La receta de Sofía Racheff sugiere que "el secreto de esta preparación está en utilizar ingredientes de buena calidad y evitar incorporar aire de más durante el mezclado". Por este motivo, el postre pensado para cuatro comensales "no se bate como una torta tradicional, sino que se trabaja suavemente para conservar la consistencia característica que la hizo famosa en todo el mundo".

Para la elaboración se requieren 500 g de queso crema firme, 300 g de azúcar, cuatro huevos y 250 cc de crema de leche con un tenor graso superior al 36 por ciento. La mezcla se completa con una cucharada de almidón de maíz y una cucharada de esencia de vainilla.

El plato se sirve con una mermelada de tomates casera que busca equilibrar la intensidad del queso mediante un juego entre dulce y ácido. Esta conserva se realiza con 500 g de tomates maduros, 150 g de azúcar, cinco cucharadas de jugo de limón, un poco de agua, una pizca de sal y un trocito de piel de limón.