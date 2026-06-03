La receta del arroz con leche cremoso ideal para los días de frío

Cuando las temperaturas bajan y el invierno se instala, hay platos que nos devuelven a los momentos más felices de nuestra niñez. El arroz con leche es ese postre tradicional que nunca falla porque es económico, rendidor y tiene un sabor que nos conecta con el hogar.

Para deleitar a la familia con seis porciones, se requiere de un litro de leche, 150 gramos de arroz, 100 gramos de azúcar, una rama de canela, cáscara de limón sin la parte blanca, una cucharadita de esencia de vainilla y canela en polvo para el toque final.

El proceso para lograr una textura envolvente comienza en una olla, calentando a fuego medio la leche junto con la rama de canela y la cáscara cítrica. Una vez que toma calor, se incorpora el arroz, que debe estar previamente lavado.

La clave del éxito reside en cocinar la preparación a fuego bajo durante un tiempo de 35 a 40 minutos. Es vital revolver con frecuencia para que el grano libere su almidón, logrando esa suavidad característica de las recetas caseras más famosas.

Una vez que el arroz está tierno, llega el momento de sumar el azúcar y la esencia de vainilla. Se debe continuar la cocción entre 10 y 15 minutos más hasta alcanzar la consistencia deseada.

Finalmente, se retira la cáscara de limón y la rama de canela antes de servirlo, ya sea tibio o frío, con una lluvia de canela por encima. Este clásico que resurge con fuerza en las redes sociales cada año demuestra que los sabores asociados a las abuelas siguen siendo los más elegidos para combatir el frío.