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La receta italiana de ñoquis de pan para aprovechar las sobras en casa
POR REDACCIÓN
Un plato de origen italiano permite aprovechar el pan sobrante mediante una preparación casera sencilla, económica y suave que se resuelve en pocos minutos. Esta alternativa transforma el pan duro o no tan fresco en una pasta que combina perfectamente con salsas livianas o aderezos intensos.
Para preparar entre dos y tres porciones generosas se necesitan 250 gramos de pan duro o no tan fresco sin corteza, 200 mililitros de leche entera, 100 gramos de harina 00 o 000, 80 gramos de queso rallado, dos huevos, sal fina, pimienta y nuez moscada a gusto. Como opcional de sabor se puede incorporar una cebolla chica picada y sofrita.
El procedimiento inicia al quitar la corteza al pan duro, cortarlo en cubos pequeños y colocarlo en un bowl junto con la leche. Luego de dejar reposar entre 15 y 20 minutos hasta que el pan absorba todo el líquido, se debe desmenuzar bien con las manos. En esa misma mezcla se agregan los huevos, el queso rallado, los condimentos y la cebolla sofrita en caso de usarla.
La harina se incorpora poco a poco, integrando primero con cuchara de madera y después amasando suavemente sobre la mesada enharinada hasta obtener una masa tierna. Posteriormente se divide la preparación en cuatro o cinco partes iguales para formar rollitos alargados y cortar los bocados individuales, a los cuales se les puede dar forma cilíndrica, de bolitas o pasarlos por un tenedor.
La cocción se realiza en abundante agua hirviendo con sal. Apenas suben a la superficie, los ñoquis deben retirarse inmediatamente con una espumadera para pasarlos directo a la sartén con la opción elegida.
Al contar con buena presencia de queso y una miga suave, esta pasta absorbe de forma ideal las salsas livianas y ofrece un excelente contraste con sabores intensos. Entre las opciones sugeridas se encuentra la clásica filetto al pomodoro con tomate perita maduro, ajo, aceite de oliva y albahaca fresca picada. Otra alternativa es la manteca de salvia y nueces, donde la manteca se saltea a fuego medio hasta dorarse antes de sumar las hojas frescas y las nueces.
También se puede optar por un pesto tradicional de albahaca, ajo, piñones o nueces, queso rallado y aceite de oliva virgen extra. Finalmente, para un perfil más invernal, destaca la salsa de quesos e hinojo elaborada con una crema liviana a base de queso cremoso o fontina, pimienta negra recién molida y semillas de hinojo tostadas.