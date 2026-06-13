La receta para cocinar un plato saludable con cinco ingredientes

En la búsqueda de alternativas para la mesa familiar, surgen opciones que combinan sabor y nutrición sin complicaciones innecesarias. La autora de la propuesta, Cande Intorno, sostiene que "no parece fácil esquivar las harinas en la cocina cotidiana; sin embargo, es posible" mediante el uso creativo de vegetales frescos. En esta línea, se dio a conocer una preparación de tarta de papa y espinaca que resulta ideal para quienes buscan evitar el consumo de carne y harinas procesadas.

La propuesta requiere de pocos elementos básicos que suelen estar presentes en cualquier hogar. La responsable de la receta sugiere que "vayamos encendiendo las hornallas, que aquí contamos cómo prepararla" utilizando un kilogramo a 1,5 kilogramos de papas, dos cebollas medianas, 500 g de espinacas, tres huevos y 150 g de queso cremoso o muzarella.

El procedimiento comienza con el hervor de las papas con cáscara en agua con sal, asegurando que no se pasen de cocción para que conserven su estructura al momento de armar la base.

Mientras se enfrían los tubérculos, se debe rehogar la cebolla picada en una sartén con un hilo de aceite. Una vez que el vegetal adquiere un tono transparente, se suma la espinaca, ya sea fresca o congelada, para que se cocine sin tapa.

Este detalle permite que el exceso de líquido se evapore correctamente. Posteriormente, las papas se pelan, se pisan y se colocan en un molde de torta previamente aceitado, cubriendo tanto el fondo como las paredes para simular una masa tradicional.

Un detalle técnico resulta vital para garantizar la consistencia del plato final. Según se explica en la guía de cocina, "hornear la base a fuego fuerte antes de rellenarla es la clave para que no se desarme la tarta al cortarla" frente a los comensales. Tras 10 minutos de horno, se incorporan los huevos a la mezcla de verduras y se vuelca todo sobre el puré dorado, coronando la superficie con el queso en láminas.

La cocción definitiva se realiza a temperatura alta hasta lograr un gratinado uniforme y el punto justo de la base. Para realzar el sabor y la estética del servicio, se recomienda decorar con tomates cherry salteados en aceite y sal. Al utilizar un molde desmontable, el proceso de desmolde se simplifica notablemente y permite obtener porciones prolijas y listas para disfrutar.