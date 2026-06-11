La receta para hacer una empanada de molleja de tamaño familiar

Las alternativas de rellenos para las masas tradicionales son variadas pero pocas logran la contundencia de unir achuras con lácteos intensos. El cocinero uruguayo Ale Acland presentó este 11 de junio una propuesta de empanada de gran tamaño que utiliza mollejas y queso ahumado como protagonistas. Esta combinación busca un equilibrio entre el sabor fuerte de la carne y la cremosidad del fundido.

Para la elaboración se requieren 2 unidades de mollejas previamente cocidas y picadas en trozos pequeños. El proceso inicia condimentando la proteína con sal, pimienta y chimichurri. Luego se debe saltear el conjunto en una sartén con una cebolla de verdeo picada hasta lograr una integración total de los sabores y un color dorado.

El armado se realiza sobre una tapa de tarta extendida donde se distribuye el relleno de carne. Es fundamental añadir una cantidad generosa de queso ahumado en cubos o fetas antes de sellar los bordes con firmeza. La cocción final se realiza mediante fritura en abundante aceite caliente en una olla profunda. El resultado es una pieza con masa dorada y crujiente que se describe como una receta “bomba” para compartir entre amigos por su impacto en el paladar.

Esta preparación se debe retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servirla caliente para apreciar el punto justo del queso fundido. Es una opción frecuente para acompañar con bebidas frías o una picada en reuniones sociales. Según el autor de la receta se recomienda potenciar el gusto mediante el uso de ingredientes frescos y aprovechar las carnes cocidas a la plancha.