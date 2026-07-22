Dos días después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, Lisandro Martínez utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones tras el subcampeonato y enviar un contundente mensaje dirigido a quienes cuestionaron o celebraron la caída de la Selección Argentina.

El defensor, una de las piezas clave del equipo de Lionel Scaloni a lo largo del torneo, publicó un extenso texto acompañado por imágenes de la campaña mundialista. Allí manifestó el orgullo que siente por haber representado al país y destacó el compromiso del plantel durante toda la competencia.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que dedicó a los detractores del seleccionado: "Recuerden que la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres". La reflexión fue interpretada como una respuesta a las críticas que recibió el equipo luego de perder la final disputada en el MetLife Stadium.

En el mismo mensaje, el futbolista también agradeció el apoyo de los hinchas durante el Mundial y aseguró que el grupo dejó todo dentro de la cancha. Además, felicitó a España por la obtención del título y remarcó que, pese al dolor por no alcanzar el bicampeonato, el recorrido realizado por la Selección Argentina es motivo de orgullo.

Martínez fue uno de los referentes del conjunto argentino durante la Copa del Mundo y tuvo actuaciones destacadas a lo largo del certamen, incluso convirtiendo un gol en la victoria sobre Cabo Verde en los octavos de final. Tras el cierre del torneo, su publicación se sumó a los mensajes difundidos por otros integrantes del plantel, que comenzaron a despedirse del Mundial y a agradecer el respaldo recibido por los hinchas.