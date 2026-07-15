La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra se vive de una manera particular en la familia de Enzo Fernández. Valentina Cervantes, pareja del mediocampista argentino, contó que sus hijos tienen una restricción a la hora de sumarse a uno de los cánticos más populares de los hinchas albicelestes.

En diálogo con Aires de Santa Fe, Cervantes explicó que no permiten que los pequeños salten cuando los argentinos entonan “el que no salta es un inglés”. El motivo está directamente relacionado con la historia familiar y los años que llevan viviendo en Inglaterra.

“A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco”, contó la influencer al referirse a la tradicional arenga de los hinchas argentinos.

Benjamín nació en Inglaterra, país donde la familia vive desde hace alrededor de tres años debido a la carrera de Enzo Fernández. El mediocampista juega en el Chelsea y construyó allí una parte importante de su trayectoria en el fútbol europeo.

Por ese motivo, Cervantes dejó en claro que la semifinal no se vive desde una enemistad hacia Inglaterra, sino como un partido especial por el vínculo que su familia construyó con ese país. “El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, aseguró.

Ante la consulta sobre una posible rivalidad personal con los ingleses, la pareja del futbolista fue contundente: “No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho”.

De esta manera, mientras los hinchas argentinos preparan sus cánticos para la semifinal, en la familia de Enzo Fernández hay una regla particular: sus hijos pueden alentar a la Selección Argentina, pero no sumarse al salto contra los ingleses.