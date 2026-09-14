La llegada del elenco de La Reina del Flow a la Argentina generó un verdadero revuelo entre sus seguidores. Un grupo de fanáticos se acercó este domingo hasta el Aeroparque Jorge Newbery para recibir a los protagonistas de la exitosa ficción colombiana, que llegaron al país rodeados de muestras de cariño y expectativa.

Entre los artistas que ya se encuentran en Buenos Aires están Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow, y Carolina Ramírez, protagonista en el papel de Yeimy Montoya. También arribaron otros integrantes del elenco, que fueron recibidos por los fanáticos que aguardaban en el aeropuerto.

La presencia de los actores provocó un gran movimiento en Aeroparque, donde los seguidores buscaron acercarse a sus ídolos, saludarlos y conseguir fotografías antes de los esperados shows.

Yeimy y Charly Flow, en vivo

La visita de los protagonistas se produce en el marco de las presentaciones que La Reina del Flow realizará este lunes 14 y martes 15 de septiembre en el Arena de Buenos Aires.

Carolina Ramírez regresará al escenario como Yeimy Montoya, uno de los personajes más queridos de la historia, mientras que Carlos Torres interpretará nuevamente a Charly Flow. Ambos compartirán el espectáculo con otros integrantes del elenco.

La propuesta llevará al escenario las canciones, personajes y momentos más reconocidos de la ficción, que se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su combinación de música urbana, romance, drama y venganza.

La gira continúa por Argentina

Luego de las funciones en Buenos Aires, la gira de La Reina del Flow continuará por otras ciudades argentinas.

El elenco se presentará el 18 de septiembre en Córdoba y luego llegará a Mar del Plata, donde ofrecerá un espectáculo el 19 de septiembre.

La expectativa por las funciones quedó reflejada desde antes de la llegada de los artistas al país. La multitud que los esperó en Aeroparque confirmó el fuerte vínculo que los protagonistas mantienen con los seguidores argentinos de la serie.