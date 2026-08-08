La repavimentación de avenida Benavídez, una de las obras viales más importantes que ejecuta actualmente el Gobierno de San Juan, ingresó en su etapa final. A menos de un mes del inicio de los trabajos, solo restan alrededor de 100 metros de nueva carpeta asfáltica para completar el tramo comprendido entre calles Salta y Bonduel.

La intervención comenzó el 15 de julio y abarca 3,3 kilómetros. Forma parte de la Etapa 21 del programa de conservación vial y contempló, antes de la colocación del nuevo pavimento, tareas de bacheo y recuperación de la base de la calzada para garantizar una mayor durabilidad de la obra.

Mientras las máquinas trabajan sobre el último tramo, los vecinos ya perciben el cambio y coinciden en que se trataba de una intervención muy esperada por el deterioro que presentaba una de las arterias más transitadas del Gran San Juan.

"Era una obra muy esperada porque había sectores donde prácticamente no se podía transitar", aseguró Luis Cobos. El vecino destacó además la rapidez con la que avanzaron las tareas. "Entre Cipolletti y Bonduel demoraron apenas dos días. Solo un día me vi afectado, pero siempre dejaron algún acceso", comentó a DIARIO HUARPE.

Vanesa Ríos también valoró la organización de los trabajos. "Ha quedado muy lindo y fue muy rápida la obra. Cortaban una sola mano y terminaban temprano, así que prácticamente no hubo interrupciones", expresó. Según explicó, la repavimentación era una necesidad debido al intenso tránsito de camiones y colectivos que circulan diariamente por la avenida.

Una obra esperada desde hace años

El deterioro del pavimento era una de las principales preocupaciones de quienes viven o transitan habitualmente por la zona.

Nicolás García recordó que el estado de la avenida se había agravado con el paso del tiempo. "Pasan muchos camiones hacia las fábricas y el asfalto se iba deformando. Después de las obras de cloacas también se rompía mucho", explicó.

Aunque espera que esta vez el pavimento tenga una mayor duración, remarcó que la ejecución de la obra no complicó demasiado la circulación. "Solo estuvo cortado medio día y prácticamente no influyó en el tránsito", sostuvo.

Por su parte, Berta Vargas reconoció que durante algunos días hubo demoras para circular, aunque consideró que eran inevitables. "Influyó un poco en el tránsito, pero había que tener paciencia. Era una obra que hacía mucha falta. Ahora hay que cuidarla", afirmó.

El cambio ya se nota

Los vecinos aseguran que el nuevo pavimento ya mejoró notablemente la circulación y la imagen de la avenida.

"Ahora se camina divino. Antes había que ir mirando el piso para no caerse por la cantidad de baches", contó Lucla Fernández, vecina del barrio Las Lajas. Además, consideró positivo que las inversiones en infraestructura se traduzcan en mejoras visibles para los barrios y expresó su deseo de que las obras continúen en otros sectores cercanos.

Desde el sector comercial también reconocen los beneficios que traerá la renovación de la avenida. Franco Mulet explicó que durante tres días las ventas disminuyeron debido a los cortes parciales de tránsito, aunque entendió que era parte del proceso. "Las calles no estaban bien y ahora van mejorando. Era una obra esperada y el beneficio va a ser mucho mayor", señaló.

Con más del 95% de los trabajos ejecutados, la repavimentación de avenida Benavídez entra en su recta final. Solo restan unos 100 metros para llegar a calle Bonduel y completar la renovación integral de una de las principales vías de conexión entre Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía, por donde diariamente circulan miles de vehículos.

Fotos: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva