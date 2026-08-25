La repavimentación de la avenida Libertador continuará con una etapa que todavía está pendiente de ejecución. El proyecto contempla la recuperación integral de uno de los principales corredores viales de la provincia y ya tuvo intervenciones en distintos sectores. El secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, explicó en qué situación se encuentra la obra y confirmó cuál es el tramo que resta completar.

“El proyecto se planificó en etapas. Hemos resuelto ya dos etapas”, explicó a DIARIO HUARPE al referirse al avance de los trabajos sobre la avenida. Según detalló, una de las intervenciones correspondió al sector oeste, mientras que otra alcanzó la zona de Santa Lucía.

“Resolvimos la etapa hacia el oeste, que es la zona urbana desde el parque hasta la Plaza Desamparados”, señaló el funcionario. Luego agregó que también se trabajó en el sector correspondiente a Santa Lucía, donde la intervención alcanzó el tramo ubicado “desde la desacumulación hacia el este”.

De esta manera, el sector que todavía queda pendiente es el tramo intermedio de la avenida. Villavicencio indicó que los trabajos previstos para ese sector ya cuentan con una planificación técnica y que buena parte de las tareas vinculadas con el proyecto se encuentran definidas. “Nos está quedando el tramo intermedio, que ya prácticamente tiene toda la proyección y todos los trabajos previstos resueltos”, afirmó.

Al ser consultado específicamente por el sector que debería ser intervenido en la próxima etapa, el secretario fue preciso: “Es lo que nos está faltando, de calle Las Heras hasta avenida Rawson”.

La posibilidad de ejecutar ese tramo completo o dividirlo también está bajo análisis. “Por ahí hay alternativas de hacerla también en etapa, pero es lo que queremos completar para tener intervenida toda la avenida del Libertador”, explicó Villavicencio.

Todavía no hay una fecha definida

Uno de los principales interrogantes es cuándo comenzarán los trabajos sobre el tramo restante. En este punto, el funcionario aclaró que todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de la obra.

“Esa es una obra que nosotros, desde el punto de vista técnico, la estamos trabajando”, sostuvo Villavicencio. La definición del momento de ejecución quedará vinculada a la planificación general de las obras provinciales y a las decisiones que adopten las autoridades.

“Seguramente el gobernador, con el ministro de Hacienda y el ministro de Infraestructura, de acuerdo con la planificación, decidirán cuándo se hace eso”, explicó.

Por ahora, el sector pendiente continúa en etapa de planificación técnica. La fecha de inicio y la modalidad con la que finalmente se realizará la obra serán definidas posteriormente por el Gobierno provincial, de acuerdo con el cronograma general de infraestructura.